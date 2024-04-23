20 مترشحاً في انتخابات مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية 25 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق انتخابات جمعية الصحفيين الإماراتية، يوم الخميس المقبل، لاختيار مجلس إدارتها الجديد، وسط منافسة 20 مترشحاً من الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العاملين، والذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة للترشح وفق النظام الأساسي للجمعية.

ومن المقرر أن يختار أعضاء الجمعية العمومية 9 مرشحين لتشكيل مجلس الإدارة ممن يحصدون أعلى الأصوات من إجمالي أصوات الناخبين أثناء الانتخابات التي تجرى خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية، وذلك الخميس المقبل الساعة 7 مساءً بمقر الجمعية في دبي بمنطقة المحيصنة2.

فريق عمل

وأكد محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أهمية المشاركة الفاعلة للأعضاء العاملين في الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد، والإدلاء بأصواتهم لتشكيل فريق عمل متميز يقود مهام الجمعية خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق النفع والفائدة للعاملين في الوسط الصحفي والإعلامي في دولة الإمارات، في ظل الرعاية والاهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، لهذا القطاع الحيوي والمهم، مع الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، لكل ما من شأنه الارتقاء بجودة وكفاءة العمل الإعلامي.

وأكد الحمادي أن اجتماع الجمعية العمومية سيشهد عرض التقرير الإداري والمالي لنشاط الجمعية عن عام 2023، فضلاً عن مناقشة برامج النشاط وخطة العمل والميزانية التقديرية لعام 2024.

وستتضمن أعمال الاجتماع، اختيار مدقق الحسابات للعام الحالي من بين العروض المقدمة وتحديد مكافأته، وأيضاً مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، ثم الانتقال إلى بند انتخاب مجلس الإدارة، وما يستجد من أعمال.

قائمة

وتضم قائمة المترشحين لانتخابات جمعية الصحفيين 2024، فضيلة عبد الله المعيني، حسن يوسف عمران، محمد سعيد الطنيجي، الدكتور محمد عبد الله العلي، الدكتور سالم سعيد الكتبي، الدكتورة فاطمة الورد الدرمكي، عمر أحمد محمد السعيدي، علي محمد حسن شهدور، علي عمر الهنوري الظاهري، حليمة عبد الله الملا، سعيد سالم الصوافي، خالد عبد الرحمن الغيلاني، ريم محمد البريكي، محمد جنيد العامري، ناصر محمد البلوشي، نبيل أحمد عبد الله حريبي الكثيري، ندى علي يوسف الرئيسي، كلثم عباس المندوس، خديجة عبد الله المرزوقي، عبلة عبد المجيد لبيب «عبلة النويس».

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