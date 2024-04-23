«الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية» تناقش تصفير البيروقراطية

المصدر: أبوظبي- وام

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عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ورشة تعريفية حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بالتعاون مع فريق عمل تصفير البيروقراطية الحكومية.

حضر الورشة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، ومديرو العموم والمديرون التنفيذيون، إضافة إلى مديري الإدارات وممثلي فريق عمل تصفير البيروقراطية الحكومية والموظفين المعنيين.

وجاء عقد الورشة في سياق خطة الهيئة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وشملت الورشة جلستين، حيث استعرض ممثلو فريق عمل تصفير البيروقراطية الحكومية، خلال الجلسة الأولى، تعريف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وأهدافه وأدوات ومعايير تقييم جهود ومبادرات الجهات الحكومية في تصفير البيروقراطية والخطة الزمنية للتقييم، وخطة العمل الحكومية، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الحضور والتعرف على مقترحاتهم.

وفي الجلسة الحوارية الثانية، تناول فريق شباب الهيئة مجموعة من المحاور المهمة من أبرزها مفهوم البيروقراطية من منظور الشباب، ومدى امتثال الهيئة لبرنامج تصفير البيروقراطية، وآلية استحداث وتطبيق حلول وآليات تقنية مبتكرة، فضلاً عن أثر البيروقراطية على خدمات الهيئة.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس مدى اهتمام وحرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، مشيراً إلى أن البرنامج يسهم في توفير رحلة آمنة وسهلة وقصيرة للمتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية، كما أنه يعزز ريادة الإمارات وتنافسيتها في مؤشرات الخدمات الحكومية العالمية ويدعم مسيرة التنمية ونمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقوم بدور مهم في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية نظراً لاتساع قاعدة الخدمات التي تقدمها (42 خدمة) وتنوع فئات المستفيدين ما بين مواطنين ومقيمين وزائرين وقطاع أعمال، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت بالفعل منذ فترة اتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية.

وأضاف: خطة الهيئة لتصفير البيروقراطية تمر عبر 3 مراحل أساسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى تحديد التحسينات على إجراءات الخدمات، بينما تشمل المرحلة الثانية تطبيق تلك التحسينات، وفي المرحلة الثالثة يتم تقييم وتصنيف النتائج الخاصة بتحسينات الإجراءات ووضع الخطط التصحيحية.

وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن برنامج تصفير البيروقراطية سيسهم في تعزيز ثقة المتعاملين في الخدمات الحكومية، من خلال دوره في إلغاء أي إجراءات إضافية قد تؤخر الحصول على الخدمات بكفاءة وسلاسة، لافتاً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن العمل على إلغاء ألفي إجراء حكومي غير ضروري وتقليص الفترات الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50 %، وإلغاء جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.

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