عبد الله بن سالم يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز

المصدر: الشارقة- البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2023، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وتفضّل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، بتكريم الفائزين بالجائزة بفئاتها المختلفة من المؤسسات والأفراد والمنشآت الاقتصادية المحلية والخليجية، بالإضافة إلى تكريم الشركاء والرعاة الاستراتيجيين ولجان التحكيم وفريق عمل الجائزة تقديراً لدورهم وتثميناً لجهودهم المتميزة في إنجاح الجائزة.

وفاز بالجائزة لهذا العام، في فئة جائزة الشارقة للتميز الخليجية كل من مجموعة زين، وانفستكورب، ومجموعة الخليلي، والشركة العربية السعودية للتعدين – معادن، وفي فئة جائزة الشارقة للتميز فاز كل من: صيدلية لايف ش.ذ.م.م – فرع الشارقة، وبرايم ميديكال سنتر – النهدة ذ م م، وفي فئة جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية فاز كل من: دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسيتي سنتر الزاهية – فرع الشارقة.

ونال أحمد محمد جمعة الظاهري، جائزة الشارقة لرواد الأعمال، وفي فئة جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فاز كل من: المراعي العربية للتجارة – شركة الشخص الواحد، وصندوق المرح لتأجير ألعاب الأطفال، بينما فاز بفئة جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية كل من: أرادَ للتطوير، ونال فئة جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة: عبدالله بن ظاهر.

وكان الحفل قد استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً وثائقياً عن إنجازات جائزة الشارقة للتميز لعام 2023، والتي شهدت مشاركة واسعة إلى جانب إجراء عمليات تطوير وتغيير في عدد من فئاتها، ومشاركة مقيّمين من الدوائر الحكومية لإمارة الشارقة كمتدربين، كما سلّط العرض الضوء على أهداف الجائزة، وآليات عملها ومراحل الترويج والتقييم والتحكيم التي شارك بها 61 مقيّماً، و11 محكماً، وصولاً إلى إعلان نتائجها النهائية في دورتها الجديدة.

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