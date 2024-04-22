نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة باكستان بمناسبة يومها الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأشاد السفير الباكستاني في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات الإماراتية الباكستانية التي تستند إلى تاريخ طويل تسوده الثقة والاحترام والتطلعات المشتركة للنمو والازدهار لكلا الشعبين الصديقين.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال - أبوظبي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وأبناء الجالية الباكستانية المقيمة في الدولة.

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