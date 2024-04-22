حمدان بن محمد يشهد العرس الجماعي لعدد من أبناء الوطن في دبي

المصدر: البيان

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شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، العرس الجماعي الذي أقيم في مجلس الشندغة بدبي اليوم، وذلك ضمن العرس الجماعي الذي أقيم على مستوى الدولة لعدد من أبناء الوطن برعاية ديوان الرئاسة.

وبهذه المناسبة، قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة للعرسان، متمنيين لهم حياة زوجية سعيدة.

من جانبهم، أعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد شباب الوطن ودعمهم بكل الوسائل التي تكفل لهم حياة رغيدة ملؤها السعادة والرفاه والأمل في مستقبل زاهر.

كما شهد العرس الجماعي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

حضر العرس الجماعي معالي عبد الله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

بحضور مكتوم وأحمد ومنصور بن محمد.. حمدان بن محمد يشهد العرس الجماعي لعدد من أبناء الوطن في #دبيhttps://t.co/CDVwzJBeWN#صحيفة_البيان pic.twitter.com/ah4E5sJ7sE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 22, 2024

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