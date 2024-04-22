أنور قرقاش: الإمارات وعُمان ماضيتان نحو تعميق التعاون والتنسيق المشترك

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات وعُمان ماضيتان نحو تعميق التعاون والتنسيق المشترك، موضحاً أن زيارة السلطان هيثم بن طارق للدولة دليل على العلاقات الراسخة والمحبة المتبادلة.

وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «الاستقبال الحافل والترحيب الكبير بجلالة السلطان هيثم بن طارق في دولة الإمارات يعكس متانة العلاقات الراسخة والمحبة المتبادلة والتاريخ والمصير المشترك الذي يربط البلدين والشعبين الشقيقين».

وأضاف: «الإمارات وعُمان ماضيتان نحو تعميق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة».

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد استقبل، اليوم، أخاه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، الذي بدأ زيارة دولة إلى دولة الإمارات.

وجرت للسلطان مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه يرافقه صاحب السمو رئيس الدولة إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث رحبت ثلة من الفرسان على صهوات الخيول وفرق الهجانة بالضيف.

وقدمت فرق الفنون الشعبية الإماراتية المتنوعة عروضها احتفاء بزيارته، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيف البلاد الكبير إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وسلطنة عمان.

واصطفت ثلة من حرس الشرف، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سلطان عمان، كما وقفت مجموعات من الأطفال يلوّحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية بزيارة جلالته.

وحلَّق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية، في سماء «قصر الوطن»، مشكّلاً لوحة لعلم سلطنة عمان، كما تزينت معالم أبوظبي وشوارعها بأعلام السلطنة وعلى امتداد الطريق من مطار الرئاسة إلى قصر الوطن والعبارات الأخوية الترحيبية بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، واحتفاء بزيارته إلى البلاد.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والانتقال به إلى آفاق أرحب، بما يحقق مزيداً من الخير والازدهار لعلاقات البلدين حاضراً ومستقبلاً.

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