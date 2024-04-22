أحمد بن شعفار: حماية البيئة والموارد الطبيعية أولوية قصوى

المصدر: البيان

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أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن الاحتفال بالذكرى الـ 54 لـ«يوم الأرض العالمي» محطة بارزة تستدعي مواصلة تعظيم الجهود الدولية والمجتمعية وتوجيهها لخدمة قضايا الحفاظ على البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي عبر تبني وتطوير السياسات والممارسات المستدامة الحامية لكوكب الأرض وموارده الطبيعية وتحقيقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

‎وأوضح أن قضايا البيئة وحماية الموارد الطبيعية أولوية قصوى في برنامج عمل إمباور منذ تأسيسها ومزاولتها لنشاطها الرائد في تبريد المناطق واتبعت «إمباور» سياسات حديثة وفعّالة، أسهمت ولا تزال في تفعيل التغيير البيئي الإيجابي.

‎وأوضح بن شعفار في تصريحات لـ «البيان»، أن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، اجتهدت في تجاوز مهمتها بتقديم خدمة تبريد المناطق صديقة البيئة إلى حماية الموارد وتكللت جهودها بالنجاح،

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