هيئة الطرق والمواصلات تدعو إلى تجنّب استخدام المترو في أوقات الذروة

المصدر: البيان

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دعت هيئة الطرق والمواصلات مستخدمي المترو إلى تجنّب استخدام المترو في أوقات الذروة، والتخطيط لرحلاتهم عند الضرورة في إطار المحطات المعلن عنها لحين استكمال عودة الحركة الطبيعية لجميع المحطات.

وقالت الهيئة نظراً لاستمرار الجهود للتعامل مع التأثيرات على بعض محطات المترو، نعلمكم بوجود تغييرات في زمن التقاطر على الخط الأحمر لمترو دبي، ولن يتوقف المترو في محطات أون باسيف، وإكويتي، والمشرق، والطاقة.

ودعت الركاب اتباع اللوحات الإرشادية والتعاون مع موظفي محطات المترو والحافلات.

كما أعلنت إعادة فتح شارع الشيخ محمد بن زايد عند دوار مطار آل مكتوم الدولي أمام الحركة المرورية.

هيئة الطرق والمواصلات: إعادة فتح شارع الشيخ محمد بن زايد عند دوار مطار آل مكتوم الدولي أمام الحركة المرورية. @rta_dubai #صحيفة_البيان pic.twitter.com/yaU9IXawVs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 22, 2024

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