وزارة الدفاع: انطلاق التمرين المشترك متعدد الجنسيات "علم الصحراء 9" لعام 2024

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية والدفاع الجوي اليوم عن اكتمال وصول القوات الجوية من مختلف الدول الشقيقة والصديقة لأرض دولة الإمارات وانطلاق التمرين المشترك متعدد الجنسيات "علم الصحراء 9" لعام 2024 ، والذي يقام في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهي : المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية فرنسا، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا، وجمهورية تركيا، ويهدف التمرين الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتبادل الخبرات العسكرية وفق سيناريوهات متنوعة.

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