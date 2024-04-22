" المدينة العالمية للخدمات الإنسانية" تعلن هويتها الجديدة وتغير اسمها إلى دبي الإنسانية

المصدر: البيان

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أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي؛ عن هويتها المؤسسية الجديدة وغيرت اسمها لتصبح " دبي الإنسانية"، ويأتي الإعلان تزامناً مع احتفال "دبي الإنسانية" بمرور عقدين على تأسيسها وانطلاق عملياتها وخدماتها الإنسانية التي قدمتها للشعوب المنكوبة وقت الحروب والكوارث والنزاعات بالشراكة مع مجتمع الأعضاء والمنظمات الإغاثية الدولية.



ويتزامن الكشف عن الهوية الجديدة للمدينة، مع مرور عقدين على مبادراتها الإنسانية المؤثرة من دبي، ومشاركة رؤيتها الجديدة للمستقبل، لتعزيز مكانتها كمركز إنساني رائد عالمياً في المساعي الإنسانية، ويعكس التزامًا متجددًا بخدمة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة.

وتُعدّ دبي الإنسانية، المعروفة سابقاً بالمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم، باعتبارها سلطة منطقة حرة إنسانية مستقلة والوحيدة غير الربحية في العالم. وتضمّ دبي الإنسانية مجتمعًا متنوعًا يتألف من حوالي 80 عضوًا، ويشمل هذا المجتمع كيانات دولية مثل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الربحية والمنظمات غير الحكومية والشركات التجارية، التي تعمل بشكل مشترك وجماعي لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء العالم.

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