شرطة الشارقة تسقط جميع المخالفات المرورية المرتكبة خلال المنخفض الجوي

المصدر: البيان

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أمر اللواء سيف الزري الشامسي -قائد عام شرطة الشارقة- بإسقاط جميع المخالفات المرورية التي وقعت خلال فترة المنخفض الجوي؛ نهوضاً بمسؤولياتها تجاه المجتمع في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي خلفتها تداعيات المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة.

وكان اللواء سيف الزري أعلن أن شهادات الإتلاف ستكون مجانية لجميع المتضررين من المنخفض الجوي الأخير في إمارة الشارقة من خلال التقدم بها عبر المنصات الرسمية للقيادة.

وأشار اللواء الشامسي إلى أن استصدار شهادات الإتلاف متاحة للتقدم بها عبر "تطبيق شرطة الشارقة الذكي" و "موقعها الإلكتروني" بشكل مجاني و ذلك دعماً للجهود وتخفيفاً للأعباء في ظل هذه الظروف الاستثنائية موضحا أن فرق العمل الميدانية وبالتعاون مع كافة الشركاء والمعنيين تعمل بشكل متسارع وعلى مدار الساعة لضمان الاستقرار السكني وتقديم أقصى درجات العون للأسر المتضررة لعودة الحياة إلى طبيعتها في كافة مدن إمارة الشارقة قريباً -بإذن الله-.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين وأمنهم في مقدمة أولوياتها وأن القيادة العامة تعمل مع كافة شركائها على النهوض بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية والإنسانية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والتزاماً منها باستراتيجيتها التي تقوم على أعلى مستوى من الجاهزية في إدارة الأزمات.

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