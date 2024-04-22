سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ختام سباق أبطال الطائرات بدون طيار "الدرون" في مسرح المجاز

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس الأحد، ختام سباق أبطال الطائرات بدون طيار (الدرون) الذي نظمه مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالتعاون مع شركة (MultiGP) العالمية يومي 20 و21 ابريل الجاري.

وتابع سموه الجولة النهائية للسباق والتي جمعت كلا من كيليان من فرنسا، وام سي كي من كوريا الجنوبية، وباني يو كيه من المملكة المتحدة، وليفياثان من الولايات المتحدة.

وكرم سمو نائب حاكم الشارقة المتسابق ليفياثان بالمركز الأول، وام سي كي بالمركز الثاني، وباني يو كيه الحائز على المركز الثالث، مهنئاً إياهم بالفوز ومتمنياً لهم التوفيق، وملتقطاً مع جميع المشاركين صورة تذكارية، كما كرم سموه الجهات الراعية وشركاء السباق في نسخته الأولى.

وشارك في سباق أبطال الطائرات بدون طيار "الدرون" الذي أقيمت منافساته في مقر مسرح المجاز 16 طياراً من نخبة أبطال العالم لسباقات الدرون الفائزين بجوائز عالمية، ويعد السباق الأول من نوعه في إمارة الشارقة لما شهده من منافسة مثيرة بين أمهر الطيارين في العالم تنافسوا ضمن أربع تصفيات تأهل خلالها أربعة متنافسين من بين 16 متنافساً للسباق النهائي الذي جرت أحداثه في اليوم الختامي.

وانقسم السباق إلى نوعين أحدهما يعتمد على السرعة والدقة للفوز عند استكمال المسار بأسرع وقت فيما يمارس آخرون الاستعراض الحُّر لصقل المهارة في الطيران.

وكان سمو نائب حاكم الشارقة قد تجول في أرجاء الفعاليات والمعارض المصاحبة للسباق مطلعاً على أبرز معروضاتها الحديثة في مجال الطائرات بدون طيار والمجالات المتعددة التي تستخدم فيها لأغراض الترفيه والتصوير والأبحاث العلمية وغيرها، وقدرتها على الجمع بين التكنولوجيا وسرعة البديهة.

كما تعرف سموه على الأنشطة التي تنمي مهارات المتسابقين في تطوير مستوياتهم، والأنشطة الترفيهية التي تقدم للجمهور من مختلف الفئات والأعمار.

وكانت الفعاليات المصاحبة قد تضمنت أنشطة متنوعة وعروضًا لتسلية الزوار وعشاق سباقات الطائرات بدون طيار، وأتاحت الفرصة للأفراد الراغبين بالتقدم لتسجيل مشاركتهم ضمن الأنشطة المصاحبة للفعالية بطائراتهم الخاصة المسجلة والمصرح بها بما يتوافق مع الشروط والأحكام المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة وخصصت لهم منطقة خاصة لممارسة هواياتهم.

رافق سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وعدد من المسؤولين والمهتمين.

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