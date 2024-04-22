تأهيل 21 من أصحاب الهمم على الزراعة المائية

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أكدت منى سالم الكعبي، مدرب مهني بوزارة تنمية المجتمع، ومسؤول مركز مشاغل للتأهيل المهني والتشغيل الدامج لأصحاب الهمم بعجمان، أنه تم تأهيل 21 من أعضاء المركز على مهارات الزراعة المائية، وذلك بعد أن وزعت عليهم وزارة تنمية المجتمع بيوتاً خضراء مبردة، تنتج كل 6 أشهر 190 حزمة من النعناع، و270 حزمة من الورقيات (البقدونس)، و343 من الريحان الإيطالي، إضافة إلى العديد من الأصناف الأخرى التي يتم إنتاجها في مزارع أصحاب الهمم.

ولفتت إلى أن المركز بدأ مشروع الزراعة المائية عام 2016، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تم إعطاء دورات تدريبية للمدرب المهني المشرف عن أساسيات الزراعة المائية، ومهارات الزراعة وأنواع الفيتامينات، وكيفية معالجة الزراعة من الآفات الزراعية، وتم تدريب 21 من أعضاء مشاغل من أصحاب الهمم على هذه المهارات، كما تتم متابعة الزراعة المائية من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، بإرسال مهندس زراعي للرد على الاستفسارات، ومتابعة تدريب أعضاء مشاغل، مثل التعرف إلى الأوساط الزراعية، مثل كمية الفيتامينات التي يتم وضعها في خزانات المياه، ومتابعة وصول الماء للزراعة، ومعالجة الآفات الزراعية بطريقة آمنة وطبيعية، دون استخدام المواد الكيماوية.

وقالت إنه تم تدريب أعضاء مشاغل في مشاتل بلدية عجمان على مهارات تنبيت الزراعة عن طريق زراعة العقل والبذور، والتعرف إلى الأسمدة العضوية والزراعات الداخلية المختلفة، كما وزعت وزارة تنمية المجتمع تحت مبادرة (الزراعة المجتمعية)، بيوتاً خضراء مبردة على 11 من أعضاء مشاغل لأصحاب الهمم من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، حيث نقل مركز مشاغل للتأهيل المهني والتشغيل، المعرفة لهم عن طريق تنفيذ دورات تدريبية لأولياء أمور أصحاب الهمم، ومتابعتهم بزيارة هذه البيوت، بواقع مرة في الأسبوع، للرد على استفساراتهم، ومتابعة حالة البيت المبرد، وحل مشكلات الآفات الزراعية، لضمان إنتاج مستدام على مدار العام، بما يحقق رؤية عمل الوزارة الانتقال من الرعاية إلى التمكين، كما أنه يتم تسويق المنتجات الزراعية في جمعية أسواق عجمان التعاونية بمنطقة الجرف، لافتة إلى أن مركز مشاغل للتأهيل المهني والتشغيل الدامج لأصحاب الهمم عجمان، حصد جائزة عجمان للزراعة بدورتها الثالثة عشرة عام 2022، كما فاز عضوان من المركز بجائزة عجمان للزراعة.

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