آمنة الضحاك: الإمارات سباقة في تعزيز الاستهلاك المسؤول للبلاستيك

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاحتفال بيوم الأرض، والذي يصادف اليوم، 22 أبريل من كل عام، فرصة مهمة لرفع الوعي تجاه الحد من استهلاك المجتمع والقطاعات الاقتصادية للبلاستيك، وتعزيز توجه دولة الإمارات نحو الاقتصاد الدائري.

وقالت معاليها: «يُطلق الاحتفال بيوم الأرض هذا العام جرس إنذار، متخذاً شعار (الكوكب مقابل البلاستيك)، نظراً لتفاقم انتشار الملوثات البلاستيكية في المحيطات والأنهار والبيئة، ما يعد تهديداً مباشراً لحياة الإنسان والكائنات الحية، وفي الوقت الذي بات العالم ينتج ضعف كمية النفايات البلاستيكية التي كان ينتجها قبل عقدين من الزمن، كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي أولت أهمية خاصة بتعزيز الاستهلاك المسؤول للبلاستيك، من خلال تقنين استهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من بداية العام الجاري، واتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات تنظيمية».

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