حمدان بن محمد يوجه بصرف رواتب موظفي الحكومة غداً

المصدر: دبي - وام

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بصرف رواتب شهر أبريل من غد «الثلاثاء»، 23 أبريل الجاري، لموظفي حكومة دبي والعسكريين والمتقاعدين العسكريين وأصحاب الإعانات الاجتماعية التابعين لحكومة دبي.

ويأتي توجيه سمو ولي عهد دبي، في إطار حرصه على تمكين الموظفين من قضاء احتياجات أسرهم، وتوفير متطلباتهم كافة، ومساعدتهم على التغلب على تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة أخيراً.

شكر

كما وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الشكر لكل من عمل من أجل دبي في الحالة الجوية، مشيداً بجهودهم وتفانيهم.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «X»: «شكراً لكل من عمل ويعمل من أجل دبي.. بجهودكم وتفانيكم ستبقى دبي الأجمل».

ونشر سموه فيديو يبرز الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات الحكومية في الأمطار الغزيرة، إذ عملت بكل كفاءة واحترافية، وكذلك جهود الفرق التطوعية، ومبادرات المواطنين والمقيمين التي جسدت أسمى معاني التكاتف والعون، جنباً إلى جنب مع طواقم الأجهزة الشرطية والأمنية والبلديات والدفاع المدني.

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