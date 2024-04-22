طرق دبي : تأخير متوقع على محطات الخط الأحمر للمترو

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأخير متوقع على محطات الخط الأحمر لمترو دبي.

ودعت الهيئة إلى التخطيط المسبق لأي رحلة لتجنب أي تأخير وازدحام

وأفادت بأن رصيد بطاقة نول قبل الانطلاق يجب أن يكون 15 درهم كحد أدنى لرحلتي الذهاب والعودة.

#تأخير_متوقع على محطات الخط الأحمر لمترو دبى، خطط لرحلاتك مسبقاً لتجنب أي تأخير وازدحام ولا تنسَ تفقّد رصيد بطاقة نول قبل الانطلاق (15 درهم كحد أدنى لرحلتي الذهاب والعودة).

قم بتحميل تطبيق الدفع نول أو سهيل أو تطبيق هيئة الطرق والمواصلات لإعادة تعبئة الحساب بسهولة. pic.twitter.com/wOAPLfdv9n — RTA (@rta_dubai) April 21, 2024

وكشفت الهيئة عن إعادة فتح شارع الشيخ محمد بن زايد بين شارع المنامة وطريق دبي العين بالاتجاهين أمام الحركة المرورية.

#حالة_الطرق: إعادة فتح شارع الشيخ محمد بن زايد بين شارع المنامة وطريق دبي العين بالاتجاهين أمام الحركة المرورية. تابعوا حساباتنا للاطلاع على آخر المستجدات. #هيئة_الطرق_و_المواصلات pic.twitter.com/EOUJ3OcVBw — RTA (@rta_dubai) April 21, 2024

ودعت الهيئة مستخدمي الخط الاحمر لمترو دبي، الاطلاع على تحديثات مترو دبي للوصول المريح للوجهة كما دعتهم إلى اتباع تعليمات وارشادات موظفي محطات مترو دبي.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعلنت عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس "، إعادة فتح نفق تقاطع شارع بيروت مع شارع النهدة الحيوي بالاتجاهين أمام الحركة المرورية.

يُذكر أن هيئة الطرق والمواصلات، أعلنت أمس السبت أنه بإمكان المتعاملين في حال فقدان لوحات مركباتهم التوجه إلى أحد المراكز التالية:

- مركز شامل القصيص

- مركز قارص المزار

- مركز أسواق المزهر المتميز

- مركز التجديد

- مركز تمام الكندي

- مركز العوير المتكامل

- مركز القوز المتكامل

- مركز البرشاء مول المتميز

- مركز واصل الجداف

​وحثت هيئة الطرق والمواصلات سائقي المركبات على البقاء على اطلاع دائم بحالة الطريق من خلال متابعة حساباتها الرسمية للحصول على التحديثات والتنبيهات في الوقت الفعلي.

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