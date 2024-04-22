شرطة عجمان تتلقى 23.6 ألف مكالمة وتوزع الوجبات والمؤن الغذائية

المصدر: عجمان - البيان

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صرح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، أن الشرطة أسهمت في إدارة الأزمة الناجمة عن حالة الاضطراب الجوي التي مرت بها الدولة بنجاح، فتعاملت فرق الشرطة مع البلاغات الواردة بحرفية، وقدمت الدعم والإسناد لأفراد المجتمع، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

بدوره، قال المقدم سعيد علي المدحاني، نائب مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان، إن غرفة العمليات في القيادة تلقت 23 ألفاً و638 مكالمة، في أيام حالة الاضطراب الجوي التي مرت بها الدولة، تشمل مكالمات طلب مساعدة ودعم وفتح بلاغات.

وأفاد المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، بأن الشرطة أسهمت في إدارة الأزمة بتوفير 88 دورية مرورية وأمنية ورقيب سير على مدار الساعة، لتنظيم حركة السير والمرور والحد من الاختناقات المرورية، والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وخصوصاً في أماكن تجمع المياه.

من جهة أخرى، نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفريق إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ المحلي، مبادرة لتوزيع الوجبات والمؤن الغذائية على السكان المتضررين من الحالة الجوية، والذين حاصرتهم المياه في أماكن تجمعها وحالت دون خروجهم إلى الأسواق للتزود باحتياجاتهم الأساسية.

وقال المقدم محمد عبد الله بوشهاب، رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، إن المبادرة نفذت بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث تم توزيع ما يقارب 3000 وجبة طعام، و2000 طرد غذاء، و4000 صندوق ماء وعصير على السكان المتضررين من تجمع المياه في مختلف مناطق الإمارة، وذلك في إطار تلبية احتياجاتهم وتعويضهم عن نقص احتياجاتهم الضرورية الناجم عن محدودية حركتهم.

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