نهيان بن مبارك: القيم الإنسانية ضرورة لتحقيق الانتقال إلى ذكاء اصطناعي أكثر شمولاً

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن القيم الإنسانية ضرورية لتحقيق الانتقال إلى ذكاء اصطناعي يتسم بشمولية أكثر، وأقل ضرراً للجميع في الوقت نفسه، لافتاً معاليه إلى أن «المنهجيات الإبداعية في الابتكار والتطور التكنولوجي تعد عاملاً حاسماً في نمونا الاقتصادي المستمر ونجاحنا الاجتماعي».

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال قمة «الرؤية بعيون الآلة 2024» العالمية، التي عقدت في متحف المستقبل مؤخراً، وسلط فيها الضوء على الحاجة لضمان الحفاظ على البشرية ومواصلة الابتكار نحو مستقبل آمن وسعيد ومزدهر ومتسامح للجميع.

وأضاف معاليه: «يتعين علينا أن نهتم دوماً برفاهية جميع البشر وأن تكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات التي تضمن لنا أن نرى كل فرد يتمتع بمستقبل إيجابي ومستوى عالٍ من المعيشة. نحن نشهد هذا الاهتمام وهو يتحقق بصفة يومية هنا في الإمارات، التي تتطلع إلى مستقبل تكون فيه الاقتصادات الناجحة على مستوى العالم هي الاقتصادات الإنسانية التي تراعي القيم والاحتياجات الإنسانية في مساعيها لتحقيق النمو والتقدم، وفي ظل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، تتحرك الأمة من منطلق القناعة الراسخة لدى قيادتها بوجوب أن تعمل قيم التسامح والأخوة الإنسانية على تشكيل ملامح الابتكار التكنولوجي».

ولفت معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى أن النمو الهائل للذكاء الاصطناعي التوليدي التطبيقي على مدار الأشهر الـ18 الماضية أسهم في دفع عجلة الابتكارات، ما أوجد أسواقاً وصناعات جديدة ومجتمعاً جديداً أيضاً. وتطرق معاليه إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في المجتمع وجودة الحياة، مؤكداً أهمية البُعد الأخلاقي والمعنوي للذكاء الاصطناعي الذي يتطلب انتباهنا واهتمامنا.

وقال إن التسامح والقيم الإنسانية المشتركة عامل حاسم لمعالجة تلك المتطلبات الثلاثة بشكل فعّال، والمساعدة على جني الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي.

طموح

من جانبه أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الإمارات تتقدم على طريق تحقيق هدفها الطموح، المتمثل في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مع تركيز استراتيجي على تبني التطورات المبتكرة وإطلاق العنان لمجموعة من الفرص التحولية عبر المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. وقال معالي العلماء: «إن من شأن تحقيق هذا الهدف أن يحفز نمواً غير مسبوق لمواطني الإمارات ومؤسساتها الحكومية وشركاتها، على السواء»، موضحاً أن الدولة تستهدف توسيع نطاق وجودها الاقتصادي على الساحة العالمية بشكل ملحوظ، وترسيخ مكانتها قوة هائلة في المجالات الرئيسة ذات الأهمية الاستراتيجية عبر الاستفادة من إمكانات الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وجمعت قمة «الرؤية بعيون الآلة»، إحدى كبرى القمم العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤى الحوسبية، أفضل العقول حول العالم، وذلك بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات. واستكشفت القمة السنوية الاتجاهات الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والرؤية الحوسبية والاستثمار والتعليم، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات، لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للذكاء الاصطناعي. وشهدت القمة إعلان نتائج تحدي التصميم الداخلي التوليدي الذي شارك فيه 32 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، وحصد فريق DECEM المركز الأول وجائزة نقدية قدرها 7000 دولار، يليه فريق STABLEDESIGN، وفريق XENONSTACK في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتعليقاً على نجاح القمة، قال ألكسندر خانين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بولينوم إيفينتس»، المنظمة لقمة «الرؤية بعيون الآلة»: «فخورون بطرح أجندة علمية واقتصادية متنوعة في القمة، واستضافة نخبة من الباحثين المشهورين لتسليط الضوء على التطورات العصرية التي ترسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي، واكتشاف التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي عبر صناعات مختلفة وتبسيط العمليات التجارية لتعزيز الحياة الحضرية».

منصة

بدوره، قال البروفيسور تيموثي بالدوين، عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والأستاذ في قسم معالجة اللغات الطبيعية بها: «إن قمة «الرؤية بعيون الآلة» أتاحت منصة مثالية لمناقشة جوانب رئيسة للذكاء الاصطناعي، وتأثيره المحتمل في المجتمع».

يذكر أن القمة حظيت بدعم الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً، ومن ضمنها شركة «إنفيديا» العالمية، ومعهد الابتكار التكنولوجي، و«أيه آي 71»، و«كور 42»، و«أنتيما»، وفعاليات دبي للأعمال، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وطيران الإمارات.

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