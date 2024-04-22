إطلاق أول تمرين دولي مباشر للأمن السيبراني بدبي

المصدر: دبي - وام

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تشهد فعاليات النسخة الـ13 من معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال، الذي ينطلق غداً (الثلاثاء) ويستمر حتى 25 أبريل الجاري، إطلاق أول تمرين دولي مباشر للأمن السيبراني، الذي يتم تنظيمه من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ويستضيفه مجلس الأمن السيبراني في الإمارات بحضور مجموعة من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (CERT)، والاستجابة لحوادث الحاسب الآلي (CIRT)، إلى جانب فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني (CSIRT)، من أكثر من 100 دولة، لتعزيز الشراكات الدولية والارتقاء بمستويات الأمن السيبراني في العالم.

ويستضيف معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال، أكبر معرض للأمن السيبراني والأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط وأفريقيا، أكثر من 750 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني حول العالم، إضافة إلى أكثر من 350 متحدثاً و1000 خبير من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني.

ويعد التمرين الدولي للأمن السيبراني، الأول من نوعه، إضافة مميزة للمعرض الدولي، إذ يسهم على نحو حيوي في دفع المسارات الرامية لتحقيق المزيد من التعاون على الصعيد العالمي، لبلوغ الهدف المشترك المتمثل في الحد من التهديدات السيبرانية المتزايدة.

ويتمثل الهدف الأساسي من التدريب الذي يستمر 3 أيام في تسليط الضوء على الدور البارز الذي تضطلع به المراكز الوطنية للأمن السيبراني وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب، وفرق الاستجابة لحوادث الحاسب، في جميع أنحاء العالم لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات.

ويقيس التمرين الدولي للأمن السيبراني مدى جاهزية الفرق المشاركة لمواجهة الهجمات السيبرانية، إضافة إلى توفير حلول رائدة لتعزيز القدرات وتحسين أوقات الاستجابة وتعزيز استراتيجيات الشركة، وذلك من خلال تقييم الأهداف المتوقعة والتشجيع على تعزيز الجهود التعاونية في الوقت الفعلي.

تعاون

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات: «يسعدنا التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لإطلاق أول تدريب دولي مباشر للأمن السيبراني ضمن فعاليات معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال 2024، أحد أهم المعارض في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا».

جمع الحدث أكثر من 100 هيئة من هيئات الأمن السيبراني الوطنية والمتخصصين من مراكز الأمن الدولية وفرق الاستجابة، من ضمنها فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (CERT)، والاستجابة لحوادث الحاسب الآلي (CIRT)، إلى جانب فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، للمشاركة في تمرين متكامل يهدف إلى الارتقاء بمستويات الجاهزية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة والمعقدة.

موقف استباقي

وذكر الدكتور كوسماس لاكيسون زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، أنه يمكن للتمرين الدولي للأمن السيبراني التفاعلي أن يساعد الدول على اتخاذ موقف استباقي في مواجهة مشهد الأمن السيبراني المتقلب على نحو متزايد.

وذكر أن التمرين يعد تحولاً في النهج التقليدي لمعرض ومؤتمر جيسيك جلوبال، المتمثل في تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز الجهود التعاونية، إذ يوفر منصة فريدة تتضمن تدريبات عملية تحاكي التهديدات السيبرانية في العالم الحقيقي، ما يمكّن المشاركين من التعلم وتعزيز استجاباتهم الفعالة لحوادث التهديدات السيبرانية خلال مشاركتهم في فعاليات المؤتمر.

التزام

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»: «نفتخر بانضمامنا إلى تحدي تمرين الأمن السيبراني الدولي شريكاً مؤسساً، وذلك في إطار التزامنا باستشراف مستقبل رقمي آمن. ويعد هذا التمرين في مجال الأمن السيبراني، الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال والاتحاد الدولي للاتصالات ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، بمثابة مبادرة رائدة لوضع معايير جديدة تؤسس لاستراتيجية استثنائية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة».

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