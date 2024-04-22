«تريندز» يشارك في قمة طاقة المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ضمن القمة العالمية للمستقبل التي عقدت في مركز أدنيك أبوظبي.

وقدّم الدكتور ستيفن سكالت، الخبير الاقتصادي في «تريندز»، مداخلة في جلسة بعنوان «عدم ترك أحد خلف الركب: الطاقة المتجددة والعمل الإنساني»، أكد فيها أهمية دمج الطاقة المتجددة في الجهود الإنسانية، ولا سيما في الدول النامية والمناطق المتضررة من الأزمات.

وأوضح أن «الطاقة المتجددة تُمثل أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة الملايين من البشر، وخاصةً في ظلّ التحديات الإنسانية المتزايدة التي يشهدها العالم، مثل تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، والإجهاد المائي، والتدهور البيئي، واشتداد موجات الحر وزيادة تواترها».

وأضاف: «حينما تتوافر الطاقة المتجددة للسكان المحرومين من الطاقة في الدول النامية، تُحدث قفزة نوعية في مستويات المعيشة، وتُتيح فرصاً اقتصادية جديدة، وتُحسّن الصحة العامة والتعليم».

وأشار إلى أنّ «الجهود الدولية تتزايد لإعطاء الطاقة المتجددة الأولوية في العمل الإنساني، وربطها بشكل مباشر بالهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو ضمان حصول الجميع على إمكان الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوق بها وبأسعار معقولة».

وأكد سكالت التزام «تريندز» عبر جهوده البحثية ودراساته التحليلية دعم جهود نشر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة الإنسان.

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