دبي توفر 225 مليون درهم بقطاع المياه خلال 10 سنوات

المصدر: دبي- البيان

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن استثمار أحدث الأنظمة والحلول المبتكرة في قطاع المياه أسهم في توفير 5.620 ملايين جالون، بما يعادل وفورات بقيمة 225 مليون درهم، منذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2023، مشيرة إلى أن اعتمادها على الابتكار والبحوث والتقنيات الإحلالية وأحدث أدوات استشراف المستقبل، حقق أدنى نسبة فاقد ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﯿﺎه على مستوى العالم في مجال نسبة الفاقد في شبكات المياه، حيث سجلت عام 2023 نسبة 4.6 % مقارنة مع 15 % في أمريكا الشمالية.

وأوضحت الهيئة أنه من أبرز الأنظمة والتقنيات التي تتبناها الهيئة لمراقبة شبكة المياه والتحكم بها، نظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا)، الشبكة الذكية، مشروع هيدرونت، نظام إدارة التوزيع الذكي للمياه (SDMS)، نظام إدارة توزيع المياه الذكي، تقنية الكرة الذكية، أنظمة إدارة الضغط، وأنظمة DMA لتحديد المناطق التي يوجد فيها تسربات، ومشاريع الأتمتة والتحول الرقمي، التقنيات السمعية (مسجلات الصوت، مكبرات الصوت الأرضية، أجهزة تحديد نقطة التسريب، السماعات البحرية) وتقنية غاز الهليوم المستخدمة في أنابيب التوزيع لرصد التسريبات غير المرئية في شبكة المياه.

تخطيط علمي

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة : «نلتزم بالاستعداد للمستقبل بالتخطيط العلمي والابتكار والتشغيل السلس والسريع والفعال لشبكتنا الذكية، والاعتماد على أحدث التقنيات في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات المياه، ونواصل تطوير تجارب مبتكرة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه لتلبية النمو المتسارع في دبي بما يسهم في النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي للإمارة.

ونحرص على توفير خدماتنا لأكثر من 1.211.475 متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036. ولدى الهيئة رؤية شاملة لضمان استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030.

وأضاف معاليه: نتبنى استراتيجية متكاملة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في إنتاج المياه واستخدامها ونتبنى منظوراً شمولياً يغطي الدورة الكاملة لعملية إنتاج ونقل وتوزيع المياه، مما يضمن تبني نهج مسؤول يستشرف المستقبل».

وأشار معاليه إلى أن التقنيات المتقدمة تسهم بدورٍ محوري في إدارة البنية التحتية للمياه في الهيئة، فمن خلال استخدام التقنيات الذكية مثل أجهزة الاستشعار المتقدمة وتحليلات البيانات»سكادا«(SCADA)، تضمن الهيئة المراقبة الفعلية المباشرة، وإدارة الموارد بكفاءة، والاستجابة السريعة لأي حالات انقطاع».

الإشراف والتحكم

وفي عام 2023، أطلقت الهيئة المرحلة الثالثة من نظام الإشراف والتحكم عن بعد (اسكادا) لنقل وتوزيع المياه في مبنى الروية مركز إدارة المباني، وذلك ضمن جهود الهيئة في التحول الرقمي باستخدام تكنولوجيا التشغيل الحديثة التي تشمل النمذجة الهيدروليكية، ونظام محاكاة التدريب، وأدوات التقارير المتقدمة.

ويتيح ذلك للهيئة مراقبة شبكة المياه في دبي عن بُعد على مدار الساعة، بما في ذلك شبكة أنابيب نقل المياه، محطات الضخ والخزانات التي تمتد على مساحة تزيد عن 3000 كيلومتر مربع.

وقد تم تحقيق ذلك من خلال تركيب أكثر من 10 آلاف جهاز ذكي.

الشبكة الذكية

ويبلغ مجموع استثمارات برنامج الشبكة الذكية التابع للهيئة 7 مليارات درهم، وتوفر الشبكة الذكية خصائص متقدمة تشمل إمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه، وتشكل مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وتعتبر الشبكة الذكية أحد أهم عوامل نجاح المدن الذكية، حيث أنها تضمن استمرارية وتوافرية الخدمات المتكاملة والمتصلة على مدار الساعة.

واستكملت الهيئة بين عامي 2015 و2020، استبدال جميع عدادات الكهرباء والمياه بعدادات ذكية، حيث تم تركيب أكثر من مليوني عداد تتم قراءتها تلقائياً وتوفر للمتعاملين معلومات حول أنماط استهلاكهم لتمكينهم من إدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه، بشكل فعال.

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