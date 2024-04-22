13 ألف مستفيد من نظام الحجز الذكي للمركبات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استفاد أكثر من 13 ألف متعامل في إمارة أبوظبي من خدمة الحجز الذكي المنزلي للمركبات عبر مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين والخدمات الإلكترونية في سنة 2023 وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي للارتقاء بخدمات المتعاملين إلى أفضل الممارسات.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية أنه تم حجز 13696 مركبة بالحجز الذكي المنزلي وشملت جميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة والشاحنات والحافلات، وسط إقبال متزايد وإشادة ورضا من المتعاملين نظراً لسهولتها وفعاليتها من ناحية اختيار المكان المناسب للحجز الذكي والعناية بمركباتهم تحت مسؤوليتهم.

وأكدت أن خدمة الحجز الذكي للمركبات متوافرة في جميع مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في إجراءات حجز المركبات وآلية تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات، ورحلة المتعامل للحصول على الخدمة وفك الحجز من بداية تقديمها عن طريق القنوات الإلكترونية وحتى انتهاء فترة الحجز.

ودعت السائقين للاستفادة من الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لتمكين مالك المركبة من إبقاء مركبته المطلوبة للحجز تحت رعايته في مدة الحجز في الموقع الذي يختاره.

وأشارت إلى أنه يسمح للمستفيدين من الخدمة بالعناية بالمركبة وتشغيلها لضمان سلامتها من أضرار التوقف الطويل عبر تثبيت جهاز الحجز الذكي في المركبة، مع إمكان تحريك المركبة عند الحالات الطارئة فقط.

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