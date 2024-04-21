تنبيه مهم من شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور والأسر خصوصاً إلى التعاون في الإلتزام بإجراءات السلامة وعدم المجازفة بالمشي في البرك المائية أو السير على الأرصفة والأرضيات التي تظهر عليها تصدعات بعد هطول الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام يصبح غائماً غرباً ظهراً وتمتد على بعض المناطق الشمالية والشرقية ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح المركز-في بيانه اليومي- أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ،وتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:23 و المد الثاني عند الساعة 00:54 و الجزر الأول عند الساعة 18:22والجزر الثاني عند الساعة 07:10.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 09:16 والمد الثاني عند الساعة 20:52 و الجزر الأول عند الساعة 15:06 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 35 21 80 20

دبي 35 24 80 25

الشارقة 34 20 85 30

عجمان 34 21 85 35

أم القيوين 35 19 80 25

رأس الخيمة 34 19 90 40

الفجيرة 32 24 80 25

العـين 36 21 75 20

ليوا 37 20 75 20

الرويس 34 22 80 25

السلع 34 21 85 30

دلـمـا 30 24 90 40

طنب الكبرى 31 23 85 35

طنب الصغرى 31 23 85 35

أبو موسى 32 23 80 30



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