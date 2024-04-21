آلية العمل الخاصة باستقبال طلبات المواطنين في دبي المتضررين من تداعيات الحالة الجوية

المصدر: البيان

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آلية العمل الخاصة باستقبال الطلبات من المواطنين في دبي من المتضررين من تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الإمارة عبر رقم الواتساب 0583009000

للعوائل المتضررة من الأمطار في المنطقة، سواء انقطاع كهرباء أو منزل غير قابل للسكن أو أي خدمات أخرى.

1- بعد أن يتم ارسال رسالة عن طريق تطبيق الواتساب إلى الرقم الرسمي المخصص للمبادرة.

2- سوف يتم الرد على الشخص برسالة آلية كي يتم الدخول على رابط حسب المنطقة.

3- يتم تعبئة البيانات المذكورة أدناه ومن ثم إعادة إرسالها إلى رقم الخدمة المخصص.

اسم مقدم الطلب:

رقم الهوية:

رقم التواصل:

المنطقة السكنية:

موقع المنزل (google maps):

عدد أفراد العائلة:

هل يوجد كبار السن:

هل يوجد أصحاب الهمم:

نوع الضرر :

هل تم التواصل مع أي جهة أخرى مسبقاً:

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