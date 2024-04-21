800 فرصة عمل للمواطنين يوفرها معرض «مُصنّعين»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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افتتح معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم، في أبوظبي فعاليات النسخة الثانية لمعرض "مُصنّعِين" الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة أدنوك وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".

يستهدف المعرض الكفاءات الاماراتية الباحثة عن عمل المسجلين في منصة "نافس"، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة صناعية في الدولة، حيث سيشهد طرح أكثر من 800 فرصة عمل بنظام التوظيف الفوري، إضافة إلى فرص تدريبية تنتهي بالتوظيف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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