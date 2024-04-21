"طرق دبي": إعادة فتح نفق تقاطع شارع بيروت مع شارع النهدة بالاتجاهين

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "X"، إعادة فتح نفق تقاطع شارع بيروت مع شارع النهدة الحيوي بالاتجاهين أمام الحركة المرورية.

يُذكر أن هيئة الطرق والمواصلات، أعلنت أمس السبت أنه بإمكان المتعاملين في حال فقدان لوحات مركباتهم التوجه إلى أحد المراكز التالية:

- مركز شامل القصيص

- مركز قارص المزار

- مركز أسواق المزهر المتميز

- مركز التجديد

- مركز تمام الكندي

- مركز العوير المتكامل

- مركز القوز المتكامل

- مركز البرشاء مول المتميز

- مركز واصل الجداف

​وتحث هيئة الطرق والمواصلات سائقي المركبات على البقاء على اطلاع دائم بحالة الطريق من خلال متابعة حساباتها الرسمية للحصول على التحديثات والتنبيهات في الوقت الفعلي.

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