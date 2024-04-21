مبادرات مميزة لـ«عطاء حمدان» تحقق التكافل الإنساني

المصدر: دبي – عصام الدين عوض

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نظم فريق عطاء حمدان التطوعي، في ختام مبادراته التطوعية خلال شهر رمضان المبارك 5 مبادرات تطوعية، أبرزها مبادرة «فطور حمدان الخيري»، للموسم الثاني، والتي من خلالها تم توزيع 3000 وجبة للعمال الذين يعملون في جبل علي، ومبادرة «نور من أهل القرآن»، واستفاد منها 95 يتيماً، و«فطوركم علينا»، و«سعادتهم»، والتي استفاد منها 20 يتيماً، حيث تم توزيع الهدايا والعيدية لبث الفرحة والسرور وتحقيق التكافل الإنساني والاجتماعي.

تكافل

وقال أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، إن مبادرة «عونك يا حمدان»، والتي تم من خلالها تنظيم فطور حمدان الخيري، تهدف إلى توفير وجبات الإفطار للعمال الصائمين بمجمع العمال بجبل علي، وتوزيع المشروبات الباردة عليهم، كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي والإنساني، حيث تعد صدقة جارية على روح المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كما أنها أتت متزامنة مع يوم زايد للعمل الإنساني، مثمناً دور الشركاء الذين كان لهم دور كبير في إنجاح المبادرتين، وهم وثيقة الولاء والانتماء، ومركز شرطة جبل علي، وشركة الخليج للقوالب الخرسانية.

تكريم

ولفت بن عجلان، إلى أن المبادرة الثانية نور أهل القرآن، تم خلالها تكريم الطلبة من حفظة القرآن الكريم، حيث يأتي ذلك التكريم في إطار تشجيع الطلبة الآخرين على حفظ القرآن الكريم، حتى يحذوا حذوهم، ولإيجاد جيل حافظ لكتاب الله، وغرس حب القرآن الكريم في نفوس الناشئة، وتنمية المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بين أبنائنا، الأمر الذي يعود الطلبة على التحلي بالأخلاق السامية وتهذيب السلوك والارتقاء بالمجتمع.

دعم

وأضاف أن فريق عطاء حمدان التطوعي، يعمل بصورة مستمرة على الدعم الكامل لكافة الجهات التي تطلق المبادرات الخيرية والإنسانية في كافة المناسبات، فيسارع إلى إعلام المتطوعين المنضوين تحت لوائه حتى يشاركوا في تلك الأعمال التطوعية بكفاءة عالية، كما يقدم الدعم والخدمات للأسر المتعففة من أصحاب الدخول المحدودة، وذلك بهدف التخفيف عنهم وتوفير حياة كريمة لهم، كما أن هناك تواصلاً فعالاً للفريق مع كافة الجهات التي تقدم الدعم للأسر المحتاجة، كما أن ذلك الدعم يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تحتم على الفريق القيام بذلك الدور الإنساني.

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