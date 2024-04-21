أحمد بن مسحار: الإمارات توفر بيئة محفزة على الإبداع والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أن دولة الإمارات تحرص على توفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذين العنصرين في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد المعرفة، حيث عملت على تشجيع التفكير الإبداعي متعدد التخصصات، من أجل تحقيق مستقبل مستدام.

وقال: «تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للإبداع والابتكار، في إطار تأكيدها على ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع، من أجل الارتقاء بمكانة الدولة، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات.

كما عززت الدولة من مكانتها كمركز للابتكار والإبداع، وتحقيق التنافسية الدولية في هذا المجال، حيث احتلت عام 2023 المرتبة الـ 31 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ما يؤكد التزامها الراسخ بتشجيع المبدعين والمبتكرين، ورعايتهم ونشر ابتكاراتهم وإبداعاتهم والتعريف بها».

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