متنزهات أبوظبي تعاود استقبال الجمهور  

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن فتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور في الإمارة، وذلك بعد احتواء آثار الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الأسبوع الماضي، كما أنها تكثف عملها في تنفيذ متطلبات أعمال الصيانة والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، ما ساهم بشكل كبير في إعادة الحياة إلى طبيعتها في أبوظبي في وقت قياسي.

وقالت الدائرة، إن الاستجابة السريعة لمعالجة آثار الحالة الجوية في الإمارة، تشمل سحب تجمعات مياه الأمطار، وفحص شبكة الطرق كاملة وصيانتها، وإصلاح أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية، وإزالة الأشجار المتساقطة، وردم انجرافات التربة وتسويتها، وتنظيف الأحياء السكنية ومداخل المساكن والطرق الداخلية من آثار الحالة الجوية.

وأكدت أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ضمن خطتها الاستباقية التي وضعتها بالتعاون مع الجهات المعنية للتعامل مع التوقعات الجوية قبل بدء العاصفة، للتخفيف من تأثيرها المتوقع على البنية التحتية في الإمارة، وما إن أكدت الفرق المتخصصة أن تأثير العاصفة والأمطار الغزيرة سيتجاوز التوقعات، انتقلت الدائرة بسرعة ومرونة إلى تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بها للتعامل مع الحالة الجوية.

وأوضحت الدائرة، أن الخطة شملت نشراً فورياً لفرق الاستجابة للطوارئ، على الطرق الرئيسة أو في المجمعات السكنية، حيث عملت طوال الليل على تقديم الدعم للسكان في المناطق المتضررة بالمستويات القياسية لهطول الأمطار.

وكلفت فرق الاستجابة بمهمة حماية المجتمع من خلال التركيز على العمل لتلبية متطلبات البنية التحتية، التي تشمل الحدائق والمساحات الخضراء والطرق وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تنظيف الشوارع وإزالة الأضرار التي خلفتها الأمطار. وتواصل فرق الاستجابة للطوارئ، عملها في جميع أنحاء الإمارة، وتظل الجهات المختصة على تواصل مستمر مع الأفراد والمؤسسات، لمعالجة المشكلات الطارئة، وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

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