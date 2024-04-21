شرطة عجمان تقدم شهادة لمن يهمه الأمر لمن تضررت مركبته

المصدر: عجمان - البيان

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في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع، نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان، مبادرة لتقديم خدمة شهادة إتلاف وفقدان استباقية لأفراد المجتمع، والذين تضررت مركباتهم نتيجة محاصرتها بالمياه في أماكن تجمعها في مختلف مناطق الإمارة.

وقال العقيد غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، إن المبادرة جاءت في إطار تعزيز جودة الحياة، والتسهيل على أفراد المجتمع بالحصول على شهادة لمن يهمه الأمر لمركباتهم المتضررة، أو لوحات مركباتهم المفقودة بسبب المياه المتجمعة، نتيجة الأحوال الجوية التي مرت بها الدولة.

وأضاف رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، أن دوريات شرطة عجمان قامت بمسح مختلف مناطق الإمارة، وخصوصاً المناطق التي تجمعت فيها المياه بشكل كبير، ما أدى إلى عطل بعض المركبات وتلف بعضها الآخر، كما فقد بعضهم لوحات أرقام مركباتهم، وقامت بحصر هذه المركبات، وإرسال شهادة الإتلاف والفقدان إلى أصحابها استباقياً، بواقع 46% دون طلب، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات معالجة الأضرار، سواء في الوكالات أو شركات التأمين، ما يسهل عليهم ويخفف عنهم عناء التواصل أو الحضور إلى مراكز الشرطة لطلب الخدمة، والحصول على الشهادة، وكذلك لتقليل لزمن الإنجاز، واختصار المراحل، حيث كانت نسبة 54% من الخدمة عبر التطبيق الذكي لشرطة عجمان.

وأكد العقيد غيث الكعبي، أن شرطة عجمان تسعى دائماً إلى تصميم الخدمات الاستباقية، التي تفوق توقعات أفراد المجتمع، وتتنبأ باحتياجاتهم وطلباتهم قبل طلبها، معززة بذلك جودة حياتهم في الخدمات المقدمة، ومحققة مسؤوليتها المجتمعية.

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