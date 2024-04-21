9 مراكز للحصول على «بدل فاقد» للوحة المركبة بدبي

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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تواصل فرق العمل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، جهودها على مدار الساعة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية، حيث تعمل الفرق الميدانية ومراكز التحكم بصورة متواصلة وبالتعاون مع مختلف الجهات، على متابعة انتظام حركة السير والمرور التي عادت إلى وضعها الطبيعي في العديد من طرق الإمارة. كما تواصل فرق العمل على مدار 24 ساعة، متابعة سير عمليات الخدمات التي عادت إلى وضعها الطبيعي، للتأكد من عدم وجود معوقات في العمليات التشغيلية التي من الممكن أن تكون تسببت بها تجمعات الأمطار والحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الأيام الماضية.

كما تواصل الهيئة جهودها في نشر التنبيهات ومستجدات حالة الطرق والخدمات، عبر حساباتها الرسمية لتوعية الجمهور وإبقائهم على اطلاع لحالة الطرق وسائر الخدمات التي تقدمها، وأهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الذكية لضمان راحة المتعاملين والتي لا تتطلب حضورهم إلى مراكز إسعاد المتعاملين، حيث يمكن إنجاز معاملاتهم عبر التطبيق الذكي بكل سهولة.

ودعت الهيئة مالكي المركبات المسجلة في إمارة دبي الذين فقدوا لوحات مركباتهم، إلى تقديم بلاغ فقدان لوحة المركبة، ومن ثم التقدم بطلب إصدار بدل فاقد أو تالف للوحة المركبة عبر موقع الهيئة الإلكتروني rta.ae، ثم زيارة أحد المراكز التسعة التي تم تحديدها لاستلام اللوحات الجديدة وهي: ‏مركز شامل القصيص، و‏مركز كارس الممزر، و‏مركز المميز أسواق المزهر، ومركز تجديد، ومركز تمام الكندي، ومركز المتكاملة العوير، و‏مركز المتكاملة القوز، إضافة إلى مركز المميز البرشاء مول، ومركز واصل جداف.‬ وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن عودة خدمات مركبات الأجرة والحافلات العامة ومراكز فحص المركبات وإسعاد المتعاملين للعمل بوضعها الطبيعي، كما أعلنت عن عودة خدمات النقل البحري وفق ساعات عملها المعتادة، إلى جانب الإعلان عن عودة خدمة المترو في جميع محطات الخط الأخضر وعدد كبير من محطات المترو في الخط الأحمر، في حين تواصل فرق الدعم الفني والتقني العمل لاستعادة الخدمة في المحطات القليلة المتبقية.

كما ذكرت الهيئة، أن خدمة الترام تعمل في كامل خطوطها وبطاقتها الخدمية المعتادة، وأن فرق العمل في الهيئة بالتنسيق مع مختلف جهات ودوائر دبي، تواصل العمل على استعادة الحركة المرورية في أغلب طرق الإمارة، إذ تعلن تباعاً للجمهور عن الطرق التي تعود لها الحركة بوضعها الطبيعي لضمان وصول الجمهور إلى وجهاتهم النهائية دون عوائق.

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