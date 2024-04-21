مليارات متر مكعب كمية الأمطار خلال الحالة الجوية الأخيرة6.04

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أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشف المركز الوطني للأرصاد أن كميات الأمطار التي هطلت على مناطق الدولة خلال الحالة الجوية الأخيرة، كانت استثنائية وغير مسبوقة، حيث بلغت كميات الأمطار 6.04 مليارات متر مكعب، بمعدل 99.6 ملم، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل الجاري.

وأشار المركز إلى أن قمة السحب الركامية في طبقات الجو العليا بلغت نحو 18 كيلومتراً خلال الموجة الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما يعرف بمصطلح supercell، أي عندما تقوم السحب الرعدية بإنتاج خلية من السحب الفائقة.

وذكر المركز أنه وفقاً للإحصاءات المسجلة، وبالمقارنة مع الحالات الجوية خلال السنوات الماضية، لم يحدث هطول أمطار بهذه الغزارة، وعلى مناطق واسعة خلال فترة وجيزة، في صورة ثلاث موجات متتالية، بدأت منذ صباح الأحد الماضي.

وأوضح أن هذه الحالة الجوية الاستثنائية المصحوبة بكميات هائلة من الأمطار، شملت مناطق واسعة على مستوى الدولة، سجلت أكثر من 100 ملم يوم الأحد، ثم تضاعفت كميات الأمطار خلال 24 ساعة، لتصل أعلى كمية هطول في مدينة العين بمقدار 259 ملم، مشيراً إلى أنه تم تسجيل كمية أمطار أعلى قليلاً في منطقة الشويب عام 2016، إلا أنها كانت في منطقة محدودة، بخلاف الحالة الجوية الأخيرة التي شملت عموم الدولة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فقد تعرضت المنطقة والدولة لحالة جوية غير مستقرة، تمثلت في وجود منخفض جوي ممتد من الجنوب الغربي باتجاه الدولة، عمل على جلب كتلة هوائية رطبة ودافئة في نفس الوقت، قادمة من بحر العرب، مع وجود امتداد لمنخفض طبقات الجو العليا، قادم من الشمال الغربي، أدى إلى تكون السحب الركامية على المناطق الغربية والجنوبية، ثم تحركت هذه السحب باتجاه الداخل إلى أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية بشكل عام.

وأضاف المركز الوطني أن السحب الركامية جاءت على شكل موجات قوية متتالية، وعلى فترات، بدأت الأسبوع الماضي منذ صباح الأحد، وعادت من جديد بعد ظهر الاثنين، ثم جاءت الموجة الأخيرة والأقوى يوم الثلاثاء، واستمرت حتى المساء، وتميزت بشدة غزارة الأمطار، وكانت مصاحبة لرياح قوية، بلغت سرعتها 100 كم/س في بعض المناطق.

حالة الطقس

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تتوفر الفرصة لتكوّن بعض السحب الركامية المحلية على الجبال شرقاً، بعد ظهر اليوم الأحد، يصاحبها هطول بعض الأمطار، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم غد الاثنين، تتوفر أيضاً فرصة سقوط أمطار خفيفة ليلاً على الجزر وبعض المناطق الغربية، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، يصبح غائماً غرباً، مع احتمال هطول أمطار خفيفة آخر الليل وصباح الثلاثاء، مع ارتفاع في درجات الحرارة، كما تتوفر فرصة أخرى يوم الأربعاء لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق محدودة، خاصة شرقاً.

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