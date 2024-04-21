رئيس فنزويلا يشيد بجهود الإمارات في ترسيخ أسس الاستقرار والازدهار الدولي

المصدر: كاراكاس - وام

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استقبل نيكولاس مادورو موروس، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك في إطار زيارة وفد دولة الإمارات إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية.

ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة وشعبها المزيد من الرقي والتقدم.

وحمل رئيس جمهورية فنزويلا معاليه تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار والرخاء، معرباً عن خالص تمنياته بالسلامة لدولة الإمارات وشعبها إثر الظروف المناخية الصعبة والأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة خلال الأيام الماضية.

مسارات

وأكد نيكولاس مادورو موروس، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات، بما يعزز مسارات التعاون بين البلدين الصديقين نحو آفاق أوسع، مشيداً بجهود دولة الإمارات في ترسيخ أسس الاستقرار والازدهار الدولي انطلاقاً من علاقاتها المؤثرة مع مختلف دول العالم.

وخلال الزيارة، استقبلت الدكتورة دلسي رودريغيس، نائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وتطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنزويلا وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والفرص المتوفرة لتطويرها وتنويع قاعدتها، خاصة في المجالات والقطاعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية.

تعزيز تعاون

وأكدت الدكتورة دلسي رودريغيس، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية التي تسهم في تعزيز التعاون بين الإمارات وبلادها في مختلف المجالات، مؤكدة حرص بلادها على دفع مسارات التعاون مع الإمارات بما يحقق المصالح المشتركة. حضر اللقاءين في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة كاراكاس، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين الصديقين.

كما التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد المرافق، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتأتي زيارة وفد دولة الإمارات إلى جمهورية فنزويلا ضمن جولة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، حيث وقعت دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين اتفاقيتي شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية كوستاريكا وجمهورية كولومبيا، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يدفع مسارات التعاون المشترك نحو المزيد من الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.

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