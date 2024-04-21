الشعبة البرلمانية تشارك في جلسة البرلمان العربي بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وام

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شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، كلاً من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وماجد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وقال محمد اليماحي، إن الجلسة العامة للبرلمان العربي استعرضت تقارير اللجان الدائمة، ولجنة فلسطين، وتمت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، واستعراض كافة التطورات والمستجدات السياسية على الساحة العربية.

وقالت ناعمة الشرهان، إن الجلسة استعرضت تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية، ومن أبرز موضوعاتها تنظيم ندوة حول حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، حيث إن المسؤولية في هذا الإطار تقع على الحكومات والمنظمات ووسائل الإعلام، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لدعم الشباب، وتحصينهم ضد الأفكار السلبية، وتعزيز القيم المجتمعية الأصيلة.

وأضافت الشرهان، أن الجلسة بحثت أيضاً مستجدات إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي تهدف إلى دعم المرأة، وتدارست أيضاً رؤية البرلمان العربي حول تمكين الشباب العربي للمساهمة الفاعلة في عمليات التنمية، والدراسة الخاصة بإعداد رؤية برلمانية بشأن تأطير وتعزيز العمل التطوعي في الدول العربية.

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