«زايد العليا» تطلق خدمة تقييم وتشخيص الحالات بمستشفى الظنة

المصدر: أبوظبي-وام

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أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن إطلاق خدمة التقييم والتشخيص لتقييم الحالات بمستشفى الظنة بمدينة الظنة بمنطقة الظفرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع «أدنوك»، بهدف تسهيل حصول أصحاب الهمم على خدمات التشخيص الشامل وفق الممارسات المعمول بها بالمؤسسة، وتشخيص أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي وفق آلية موحدة معتمدة من قبل المؤسسة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم أول من أمس بمقر مستشفى الظنة، بحضور عبد الله الحميدان أمين عام المؤسسة، وسعيد سالم المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المواطنين بديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين من مؤسسة زايد العليا ومجموعة أدنوك ومستشفى الظنة، إضافة إلى عدد أصحاب الهمم وأولياء أمورهم.

تعاون

وأكد عبد الله الحميدان، أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تؤمن بحتمية وضرورة التعاون البناء بين مراكزها ومراكز تقديم الخدمات لأصحاب الهمم بما فيها المستشفيات، لأن هذا التعاون يخدم مصلحة الطرفين وأهدافهما المشتركة في تمكن أصحاب الهمم وجعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع.

وقال في الكلمة التي ألقاها خلال الإعلان عن تدشين الخدمة، إنهم سعداء بتتويج تلك الجهود وهذه الرغبة المشتركة في توفير خدمة التشخيص والتقييم في مستشفى الظنة، الأمر الذي يسهم في تسهيل وصول الأسرة وحصول أصحاب الهمم على خدمات التشخيص الشامل وفق الممارسات المعمول بها بالمؤسسة.

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