عبدالله بن سالم يعزي في وفاة مريم المشرخ

المصدر: الشارقة - وام

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة مريم سالم محمد المشرخ شقيقة كل من عبدالله ومحمد سالم المشرخ، وإبراهيم سالم المشرخ، سفير الدولة لدى بيلاروسيا، ووالدة كل من يوسف وأحمد وأيوب ويحيى وخليل وسعيد حسن سعيد المشرخ.

وأعرب سموه لدى زيارة مجلس العزاء في منطقة الرحمانية - كشيشة 1، عن صادق مواساته لذوي الفقيدة سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه، معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

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