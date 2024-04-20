"الرِّوحْ والرِّيحانْ".. قصيدة شعرية جديدة لمحمد بن راشد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، على حسابه في " إنستغرام" قصيدة شعرية جديدة بعنوان "الروح والريحان"، قال فيها:



الرِّوحْ والرِّيحانْ

عـطـيتِكْ الـعذرْ وافـي وكـنتْ بـكْ فـرحانْ

يـامِـنْ عِـمـىَ الـعـينْ لـي سـايِرْ يـكَحِّلها

قـالـوا الـنِّـوايا مـطـايا فــي الـمِثَلْ تـبيانْ

يــالـيـتْ نــيَّـتـكْ مــــنْ فـضـلِـكْ تـعَـدِّلـها

تلقىَ علىَ الخيرْ عونْ وعَ الشِّرورْ أعوانْ

وســاعـةْ الــوصـلْ أحــسَـنْ مــا تـأجِّـلها

وإذا ولــيـفـكْ تـغـيَّـرْ عَ الـعـهـودْ وخـــانْ

وبـــدا بــنـارْ الـهَـجِـرْ قــاصِـدْ يـشَـعِّـلها

خــلِّــهْ ولــلـسَّـوْ نــــاسْ ولـلـبـلا عـــدوانْ

ووالـــفْ هَـــلْ الـخـيـرْ والـنِّـيَّـاتْ جـمِّـلها

والـسِّـرْ بـيـني وبـيـنِكْ مـنْ يـشيعِهْ خـانْ

والــنـيِّـهْ الـطـيـبـهْ تــظـهَـرْ مــــنْ أوَّلــهـا

إقـــرا الــرِّوايَـهْ وحـوادثـها وكـنـتْ وكــانْ

ورسـالـةْ الأمــسْ قـبـلْ الـشمسْ وصِّـلها

الـنـايمِهْ مــادرتْ وقــتْ الـبـدرْ لــي بــانْ

يــاغـيـرْ حــتَّــى تــعـيِّـنْ خــيـرْ أمـهِـلـها

مـادامـكْ إنـتـي لـقلبي الـرُّوحْ والـرِّيحانْ

مـاتـهِـمِّني الــنـاسْ نـاقـصـها وكـامـلـها

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز