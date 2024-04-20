"البلديات والنقل بأبوظبي" تعلن فتح الحدائق والمتنزهات بعد احتواء اثار الحالة الجوية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن فتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور في الإمارة، وبعد احتواء اثار الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الأسبوع الماضي، كما انها تكثف عملها في تنفيذ متطلبات اعمال الصيانة والاستجابة الفورية لحالة الطوارئ مما ساهم بشكل كبير في إعادة الحياة إلى طبيعتها في أبوظبي.

وقالت الدائرة إن الاستجابة السريعة لمعالجة اثار الحالة الجوية في الإمارة تشمل سحب تجمعات مياه الأمطار وفحص شبكة الطرق كاملة وصيانتها، إصلاح أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية، إزالة الأشجار المتساقطة، ردم انجرافات التربة وتسويتها، وتنظيف الأحياء السكنية ومداخل المساكن والطرق الداخلية من آثار الحالة الجوية.

وأكدت أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطتها الاستباقية التي وضعتها بالتعاون مع الجهات المعنية للتعامل مع التوقعات الجوية قبل بدء العاصفة، للتخفيف من تأثيرها المتوقع على البنية التحتية في الإمارة. وما أن أكدت الفرق المتخصصة أن تأثير العاصفة والأمطار الغزيرة سيتجاوز التوقعات، انتقلت الدائرة بسرعة ومرونة إلى تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بها للتعامل مع الحالة الجوية.

وأوضحت الدائرة أن الخطة شملت نشراً فورياً لفرق الاستجابة للطوارئ، على الطرق الرئيسية أو في المجمعات السكنية، حيث عملت طوال الليل على تقديم الدعم للسكان في المناطق المتضررة بالمستويات القياسية لهطول الأمطار. وكلفت فرق الاستجابة بمهمة حماية المجتمع من خلال التركيز على العمل لتلبية متطلبات البنية التحتية، التي تشمل الحدائق والمساحات الخضراء والطرق وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تنظيف الشوارع وإزالة الأضرار التي خلفتها العاصفة. وتواصل فرق الاستجابة للطوارئ عملها في جميع أنحاء الإمارة، وتظل الجهات المختصة على تواصل مستمر مع الأفراد والمؤسسات لمعالجة المشكلات الطارئة وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

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