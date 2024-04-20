طرق دبي تحدد 9 مراكز لاستلام لوحات المركبات في حال فقدانها

المصدر: البيان

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أوضحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أنه في حالة فقدان لوحة المركبة يجب على مالكها الإبلاغ فورا عن فقدان لوحة المركبة والتقدم بطلب إصدار بدل فاقد أو تالف للوحة المركبة عبر مرقع الهيئة الإلكتروني rta.ae .

وأشارت الهيئة في حسابها الرسمي على منصة (إكس) إلى أنه يمكن للمتعاملين استلام لوحات مركباتهم الجديدة في أحد المراكز التالية:

مركز شامل القصيص

‏مركز كارس الممزر

‏مركز المميز أسواق المزهر

‏مركز تجديد

‏مركز تمام الكندي

‏مركز المتكاملة العوير

‏مركز المتكاملة القوز

‏مركز المميز البرشاء مول

‏مركز واصل جداف.

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