"تعليم": 4 شروط لقبول طلبة الحلقة الثانية في المسار المتقدم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 4 شروط لقبول طلبة الحلقة الثانية من الصف الرابع لغاية الصف الثامن في المسار المتقدّم، محددة أنه يتم قبول طلبات تسجيل الطلبة من مواطني الدولة وأبناء المواطنات من حملة خلاصة القيد للالتحاق بالمسار المتقدم الحلقة الثانية، وفقاً لمجموعة من المعايير المعتمدة، وذلك قبل إغلاق باب التسجيل في 3 مايو المقبل.

وأوضحت المؤسسة أن الشرط الثاني للالتحاق بالمسار المتقدّم هو اجتياز الطلبة المسجلين لاختبار في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والحصول على درجة النجاح المعتمدة.

وثالثاً يجب ان يستوفي الطالب معايير الترشّح المرتبطة بالمستوى الأكاديمي في السنة الدراسية الحالية وهي الحصول على 90% في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات، و80% في مادة العلوم لطلبة الرابع الملتحقين بالخامس. أما طلبة الخامس الملتحقين بالسادس، والسادس الملتحقين بالسابع، والسابع الملتحقين بالثامن فإنه يشترط بهم الحصول على 80% بالحدّ الأدنى للمواد الثلاثة، واخيرا يشترط توفير شاغر في المرحلة التعليمية المتقدّم إليها الطالب.

ويذكر أن جميع الطلاب في المدارس الحكومية يلتحقون بمسار التعليم العام منذ الصف الأول، وبعد ذلك يتحدد المسار التعليمي الذي يرغب به بناءً على رغبته وميوله ولا سيما أدائه خلال هذه المرحلة، وبصرف النظر عن المسار المُختار، تحرص المدارس على تنمية الطلاب لتحقيق أهداف السياسة التعليمية في الدولة، فضلاً عن احتياجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة لمستقبل أكثر إشراقاً.

ومن ثم يتم تخيير الطالب بين الالتحاق إما بالمسار المتقدم أو الاستمرار في المسار العام، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط الخاصة، وعلى رأسها ميول الطالب وأدائه الأكاديمي، ويدرس الطلاب الملتحقون بالمسار المتقدم مواد علمية مكثفة، بينما يدرس الطالب عدد أقل من المواد العلمية في المسار العام، وبذلك يتمكن الطالب من تحديد توجهه واختيار تخصصات تطبيقية تتناسب مع رغباته في المرحلة الجامعية.

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