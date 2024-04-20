الإمارات.. 6.04 مليارات متر مكعب حجم الأمطار خلال الحالة الجوية الأخيرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشف المركز الوطني للأرصاد أن كميات الأمطار التي سقطت على مناطق الدولة خلال الحالة الجوية الأخيرة كانت استثنائية وغير مسبوقة حيث بلغت كميات الأمطار 6.04 مليارات متر مكعب بمعدل 99.6 ملم وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 ابريل الجاري.

وأشار المركز إلى أن قمة السحب الركامية في طبقات الجو العليا بلغت نحو 18 كيلو متر خلال الموجة الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما يعرف بمصطلح supercell أي عندما تقوم السحب الرعدية بإنتاج خلية من السحب الفائقة.

وأشار المركز إلى أنه وفقا للإحصائيات المسجلة وبالمقارنة مع الحالات الجوية خلال السنوات الماضية لم يحصل سقوط أمطار بهذه الغزارة وعلى مناطق واسعة خلال فترة وجيزة في صورة ثلاث موجات متتالية بدأت منذ صباح الأحد الماضي.

وأوضح أن هذه الحالة الجوية الاستثنائية المصحوبة بكميات هائلة من الأمطار شملت مناطق واسعة على مستوى الدولة من أبو ظبي إلى دبي والعين مرورا برأس الخيمة والشارقة سجلت أكثر من 100 ملم يوم الأحد ثم تضاعفت كميات الأمطار خلال 24 ساعة لتصل اعلى كمية في مدينة العين بمقدار 259 ملم، مشيرا إلى أنه تم تسجيل كمية أمطار أعلى قليلا في منطقة الشويب عام 2016 إلا أنها كانت في منطقة محدودة بخلاف الحالة الجوية الأخيرة التي شملت عموم الدولة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرضت المنطقة والدولة لحالة جوية غير مستقرة تمثلت في وجود منخفض جوي ممتد من الجنوب الغربي باتجاه الدولة عمل على جلب كتلة هوائية رطبة ودافئة في نفس الوقت قادمة من بحر العرب، مع وجود امتداد لمنخفض طبقات الجو العليا قادم من الشمال الغربي أدى إلى تكون السحب الركامية على المناطق الغربية والجنوبية ثم تحركت هذه السحب إلى اتجاه الداخل إلى أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية بشكل عام.

وأضاف المركز الوطني أن السحب الركامية جاءت على شكل موجات قوية متتالية وعلى فترات بدأت منذ صباح "الأحد" وعادت من جديد بعد ظهر "الاثنين" ثم جاءت الموجة الأخيرة والأقوى يوم "الثلاثاء" واستمرت حتى المساء وتميزت بشدة غزارة الأمطار وكانت مصاحبة لرياح قوية بلغت سرعتها 100 كم/س في بعض المناطق.

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