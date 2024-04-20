الطقس المتوقع على الدولة حتى 24 أبريل الجاري

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراوح الحالة الجوية في الأيام المقبلة بين الخفيفة والمتوسطة السريعة.

وأوضح المركز أنه تتوافر اليوم السبت فرصة لتكون بعض السحب الركامية المحلية على الجبال شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار، وبعد غد الاثنين تتوافر فرصة لسقوط أمطار خفيفة ليلاً على الجزر وبعض المناطق الغربية.

وذكر المركز، في بيانه حول الحالة الجوية في الأيام المقبلة، أنه تتوافر فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء المقبل على بعض المناطق وقد تكون غزيرة أحياناً على مناطق محدودة خاصة شرقاً، ويوم الأربعاء هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشرقية نهاراً.

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