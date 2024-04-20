انطلاق مؤتمر الإمارات التاسع لأبحاث طلبة الدراسات العليا

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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انطلق في مدينة العين اليوم، مؤتمر الإمارات التاسع لأبحاث طلبة الدراسات العليا بجامعة الإمارات، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد المعلا وكيل الشؤون الأكاديمية للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، والدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التوجيهية في جامعة خليفة. ونخبة من الأكاديميين، وبمشاركة من طلبة الدراسات العليا في 16 جامعة من الإمارات،

يتضمن مؤتمر الإمارات التاسع لأبحاث طلبة الدراسات العليا جلسة حوارية بعنوان دور التعليم العالي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام، كما سيتم عرض نتائج 811 ورقة بحثية في الشأن نفسه.

ويعد المؤتمر منصة وفرصة مميزة لطلبة الدراسات العليا لتبادل الأفكار والخبرات، وتقديم أبحاثهم الرائدة في المجالات المختلفة، والتواصل الفعال مع زملائهم والمختصين من مختلف الجامعات داخل الإمارات وخارجها، للمساهمة الفعلية في استشراف رؤية مستدامة للبحث العلمي من خلال الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتنويع مصادر التعلم لدى الطلبة والمهتمين، وإطلاعهم على أبرز ما توصل إليه العلم الحديث في مختلف المجالات العلمية المهمة.

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