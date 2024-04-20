شركات عقارية بدبي تغطي تكاليف إصلاح المنازل المتضررة من الأمطار

المصدر: دبي - البيان

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كشف عدد من الشركات العقارية في الدولة عن قيامها بتغطية تكاليف إصلاح المنازل المتضررة من المنخفض الجوي، في مبادرة منها للقيام بمسؤولياتها تجاه عملائها.

فقد أعلنت «إعمار العقارية» عن مبادرة لترميم جميع المساكن ضمن مجتمعاتها التي تأثرت بالأحوال الجوية الشديدة الأخيرة في دبي، وذلك دون تحميل السكان أي تكاليف. جاء هذا الإعلان على لسان مؤسس الشركة، محمد العبار، مؤكداً على التزام الشركة تجاه سكانها وعملائها.

وقال محمد العبار: في «إعمار العقارية»، نحن ملتزمون تماماً برفاه وسلامة جميع سكاننا وأصحاب المصلحة. وإزاء التحديات التي فرضتها الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام الماضية، يسرني أن أعلن أن «إعمار» ستتولى إصلاح جميع العقارات ضمن مجمعاتنا السكنية التي تضررت جراء الأمطار الأخيرة على نفقتها الخاصة، لضمان عودة سكاننا إلى حياتهم اليومية بأسرع وقت ممكن وبأمان». وأضاف: «لطالما سعت إعمار إلى دعم مجتمعنا في أوقات الحاجة، وكشركة مسؤولة، نتعهد بتقديم كل الدعم الممكن في مثل هذه الحالات، بما في ذلك إصلاح منازل عملائنا بالكامل».

من جانبه، أعلن خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، عن إطلاق مبادرتين جديدتين لدعم المجتمع الإماراتي في أعقاب الظروف المناخية الأخيرة التي شهدتها الدولة. وفي استجابة سريعة وفعالة لدعم جهود اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدبي، تقوم المجموعة بتخصيص مبلغ 17 مليون درهم لتصليح الأضرار التي لحقت بمنازل الأسر الإماراتية، إضافة إلى توفير غرف فندقية في فنادق المجموعة لإيواء العائلات المتضررة، وقد تمّ بالفعل استضافة عدد من العوائل الإماراتية من دبي التي تضررت بيوتها في فنادق المجموعة في الحبتور سيتي.

وتأتي هذه المبادرات كجزء من التزام المجموعة المستمر بدعم المجتمع الإماراتي في أوقات الأزمات، وتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الخاصة في مساعدة المتضررين وتقديم يد العون في الأوقات العصيبة.

كذلك أعلنت شركة «ماج» للتطوير العقاري عن التزامها الراسخ تجاه راحة ورفاهية المقيمين في مشاريعها ومجتمعاتها السكنية، وتحديداً في ظل الظروف الجوية الصعبة التي شهدتها دولة الإمارات مؤخراً. وأكدت الشركة حرصها الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والعون لهم جراء هذه الظروف، وتعتبر سلامتهم وراحتهم أولوية قصوى. ومن أجل ذلك، ستقوم بتحمّل كافة التكاليف المترتبة على ذلك، بهدف استعادة الحياة الطبيعية لسكان مجتمعاتها، وضمان الاستعداد الكامل تحسباً لأي ظروف مشابهة في المستقبل.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي للشركة: ندرك التحديات التي يواجهها المقيمون في مشاريعنا ومجتمعاتنا السكنية نتيجة للأحوال الجوية التي مرّت بها دبي والإمارات، ومن هذا المنطلق نحن ملتزمون بتقديم كل ما من شأنه أن يُسهم في الحدّ من الآثار التي تسبّب بها المنخفض، حيث أوعزنا إلى فرق العمل لدينا للعمل بكامل طاقتها لصيانة وإعادة ترميم كافة المرافق التي تضررت. كما نثمّن المرونة والتعاون التي تحلّى بها السكان في هذه الأوقات، إلى جانب التدابير الاستباقية واللاحقة التي اتخذتها الحكومة والتي تؤكّد حجم التماسك الذي يتميّز به المجتمع.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام «ماج العقارية» بتقديم أفضل خدمة ممكنة للمقيمين في مجتمعاتها، إضافة إلى حرصها على تحقيق أعلى درجات رضا العملاء، والسعي نحو تجاوز كافة أشكال التحديات.

من ناحيتها، أعربت شركة «داماك العقارية» عن امتنانها العميق للجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية لتقديم الدعم الميداني لها، للتعامل بنجاح مع الأحوال الجوية الاستثنائية التي شهدتها دبي ودولة الإمارات في الأيام الأخيرة، مما مكنها من معالجة جميع المشاكل وتجنب وقوع أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو بشرية، وضمان استمرار الخدمات الرئيسية لجميع السكان في مختلف مجتمعاتها السكنية ومشاريعها.

ونتيجةً للإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الشركة بالتعاون مع شركائها وأصحاب المصلحة والمقاولين، بما فيها وضع فرق العمل جميعها في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة، فقد تمكنت «داماك» بنجاح وكفاءة عالية من إدارة هذه الأزمة، حيث استجابت فرق العمل الميداني على الفور لجميع البلاغات التي تلقتها، وذلك بفضل التنسيق المباشر والدعم الكامل من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، والدفاع المدني.

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