انسيابية الحركة المرورية وفتح الطرق في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد سعيد عبيد، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن فرق الطوارئ بالإمارة تعاملت مع الحالة الجوية التي سادت خلال الفترة الماضية باحترافية، ما أدى إلى انسيابية الحركة المرورية في كافة طرق الإمارة، بفضل التعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية، والدوائر المحلية في الإمارة، حيث ظلت فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لسحب مياه الأمطار، ما أدى إلى فتح الطرق الخارجية والداخلية بالإمارة، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة أم القيوين، عززت جهودها خلال الحالة الجوية وذلك من خلال خطة تم وضعها لمجابهة تلك الحالة، بهدف تقديم المساعدة للجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، كما تم تكثيف الجهود للتعامل مع كافة البلاغات والحوادث التي تلقتها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة.

وقال: تم تنبيه كافة السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، تفادياً للحوادث والإصابات التي قد تقع نتيجة تجمع المياه على الطرق أو نتيجة القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه، مؤكداً استعداد وجاهزية الشرطة لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي، وتقديم الدعم والمساعدة للمركبات المتعطلة والمتأثرة بالأحوال الجوية.

بدوره، أكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، أن الإدارة كانت في أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الآثار المترتبة على المنخفض الجوي، حيث سخرت كافة إمكانياتها من المراكز بكوادرها البشرية المتخصصة، وآلياتها لهذا الحدث، حيث تم عمل جولات تفقدية على جميع مراكز الدفاع المدني ومنصة العمليات للوقوف على جميع الحالات الواردة إليهم.

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