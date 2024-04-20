«الاتحاد للطيران» تحتفي باختيار أحد طياريها لمحاكاة «العيش على المريخ»

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت الاتحاد للطيران، بإنجاز واحد من طياريها، الكابتن شريف الرميثي، الذي تم اختياره ليكون العضو المشارك في ثاني دراسة ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء، وذلك في إطار أبحاث محاكاة مهمات الاستكشاف البشرية «هيرا» في حملتها السابعة، حيث ستحاكي المهمة رحلة إلى المريخ وسيعيش ويعمل الرميثي وأعضاء الطاقم في معزل داخل مجمع «هيرا» لمدة 45 يوماً.

وبدأ الرميثي مسيرته المهنية مع الاتحاد للطيران في العام 2007، ويحمل درجة البكالوريوس في هندسة الطيران، إضافة إلى ثلاث شهادات ماجستير من جامعة إمبري ـ ريدل للملاحة الجوية في كل من إدارة الطيران والفضاء، وأنظمة السلامة، والعمليات الفضائية.

وقالت الدكتورة نادية بستكي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران: فخورون بإنجازات كابتن شريف، حيث يحمل هذا الإنجاز أهمية كبيرة ليس فقط للاتحاد، بل أيضاً لشعب ودولة الإمارات وقطاع الطيران.

بدوره، قال الكابتن شريف الرميثي: كان اختياري للعمل لدى الاتحاد للطيران من أفضل القرارات التي اتخذتها، فبيئة العمل الطموحة والمتنامية في الاتحاد سمحت لي بالتوسع في معرفتي ورفع سقف طموحاتي، ووفرت لي الفرصة للتحليق بأسطول طائرات حديث ومطور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز