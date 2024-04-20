«كهرباء دبي» تصقل مهارات المواهب والكفاءات المواطنة

المصدر: دبي - البيان

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أشاد المنتسبون إلى برنامج «الباحث»، الذي أطلقه مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بدور البرنامج في صقل المهارات البحثية والمهنية للمواهب والكفاءات الوطنية، وتطوير خبراتهم العملية وقدراتهم على التواصل والنمو ومواكبة أحدث التقنيات، من خلال العمل مع خيرة الباحثين من مختلف الجنسيات، والشركات والجامعات ومراكز البحوث من أرجاء العالم.

ويعمل البرنامج على تحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير، وتطوير الكفاءات المهنية، واستقطاب الخريجين الإماراتيين والكفاءات الوطنية للعمل في مركز البحوث والتطوير. ويرمي إلى إشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير عبر إرسال أفضل مرشحين تقنيين لديهم للعمل مع الباحثين في الهيئة في مجالات بحثية مختلفة. ويشتمل البرنامج أربع فئات: التدريب والباحثون الزائرون، تمويل مشاريع التخرج، الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل.

جهود

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار جهودنا لتحقيق واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ولتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للعلماء والباحثين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وفي إطار استراتيجية الهيئة لإعداد الشباب المواطن لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه، نلتزم بتمكين الشباب والكفاءات المواطنة وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي، وتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، وبوصفه منصة عالمية مهمة للارتقاء ببحوث الطاقة والمياه ومواجهة التحديات المستقبلية، يشكل مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة داعماً رئيساً لجهودنا الرامية إلى الارتقاء بقدرات وإمكانات الجيل القادم من قادة الاستدامة، وتعريفهم بأحدث المستجدات والتقنيات والممارسات العالمية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والتحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «حتى الآن، استضاف برنامج «الباحث» 175 طالباً متدرباً من 23 جنسية مختلفة من 45 جامعة محلية وعالمية، لتطوير معارفهم وخبراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بما يعزز دور المركز في الارتقاء ببحوث الطاقة والمياه ومواجهة التحديات المستقبلية، واستقطب المركز منذ إطلاق برنامج الباحث 17 من المتدربين، من بينهم 5 من الكفاءات المواطنة، للانضمام إلى فريق عمل الهيئة».

تجارب

وقال عبدالرحمن البلوشي: «أثناء فترة تدريبي ضمن برنامج «الباحث»، انضممت إلى فريق الشبكة الذكية، وأجريت بحثاً تفصيلياً حول النظام الكهروضوئي، ثم قمت بتصميم ومحاكاة النظام الكهروضوئي على نطاق واسع باستخدام برنامج «مات لاب» Matlab».

من جانبها، قالت فاطمة بهزاد: «عملت أثناء انضمامي كمتدربة إلى برنامج «الباحث» ضمن فريق كفاءة الطاقة، مما صقل مهاراتي وساعدني على نشر ورقة بحثية حول تقييم قوانين البناء المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أشمل».

بدورها، قالت أبرار الموسوي: «انضممت إلى برنامج الباحث في العام 2021 والتحقت بفريق الطاقة الشمسية، حيث عملت على مشروع طلاء مضاد للأتربة للخلايا الكهروضوئية في المناخ الصحراوي، لقد أعطاني التدريب فرصة للعمل مع باحثين مؤهلين تأهيلاً عالياً».

من جهته، قال يوسف شرف: «منحني البرنامج فرصة تطوير مهاراتي في البرمجة وحققت بالفعل قفزة كبيرة في مسيرتي المهنية بفضل هذا البرنامج، حيث توسعت معارفي ومهاراتي حول حقول البيانات والعديد من المفاهيم الأخرى».

وأوضح المهندس راشد أحمد الراشد: «خلال فترة تدربي ضمن برنامج «الباحث»، تمحور بحثي حول تأثير المؤشرات المختلفة على أداء تدفق الأكسدة والاختزال في بطاريات الفانيديوم، وقد تلقيت إشرافاً مباشراً من أستاذ متخصص في علم المواد إضافة إلى مهندس متخصص في الطاقة».

وقال سيف الحمادي: «عملت خلال انضمامي إلى برنامج «الباحث» ضمن فريق الثورة الصناعية الرابعة، وتدربت على التعامل مع الطائرات بدون طيار كجزء من مشروع فحص وكشف الألواح الكهروضوئية، الذي يقوم باكتشاف النقاط الساخنة للألواح الكهروضوئية».

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