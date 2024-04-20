بلدية دبي تنفذ 1346 زيارة تفتيشية خلال شهر رمضان وعطلة العيد

المصدر: دبي - وائل نعيم

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نفذت إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، 1346 زيارة تفتيشية، بينها 576 زيارة رقابية على المنشآت الفندقية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل و770 زيارة تفتيشية على الأسواق المجتمعية والمساكن العمالية.

وأوضحت البلدية أنه تم تنفيذ 56 زيارة تفتيشية للمنشآت الفندقية، ركز المفتشون خلالها على مطابقة أنظمة المياه وجودتها وصيانتها الدورية، ومنها متطلبات التعقيم في مختلف المرافق من بينها أحواض السباحة، ومستوى النظافة العامة، والالتزام بمكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة، إضافة إلى مطابقة أنظمة الهواء الداخلي وجودتها ومستوى مرشحات الهواء الداخلي في غرف الضيوف، وتوفر متطلبات السلامة في المسابح: «المنقذون المؤهلون، أطواق النجاة، علامات العمق، الفصل بين مسبح الكبار والصغار... إلخ».

زيارات تفتيشية

وتم تنفيذ 394 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وتم التركيز على النظافة العامة وتنظيف وتعقيم أدوات الحلاقة، وشهادات السلامة المهنية، إضافة إلى السلامة العامة وجودة الهواء الداخلي، والممارسات الصحية، وخصوصاً ما يتعلق بالحناء، واستخدام المنتجات المطابقة. كما نفذ المفتشون 126 زيارة رقابية على مقاهي خدمة تقديم الشيشة وتم التركيز على تصريح تقديم خدمة الشيشة، ووجود الأطفال والترويج للخدمة، والنظافة العامة ومطابقة المنتجات.

أسواق ومساكن

ولفتت بلدية دبي، إلى أن فرق التفتيش والرقابة على الأسواق المجتمعية والمساكن العمالية نفذت خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر 770 زيارة رقابية استهدفت النظافة والصحة والسلامة العامة وجودة الهواء والمياه. كما تم تنفيذ فعاليات للعمال شملت «إفطار صائم – توزيع هدايا على العمال»، واستفاد من الفعاليات حوالي 10 آلاف عامل، فضلاً عن المشاركة مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في تنفيذ فعاليات ترفيهية للعمال تضمنت: حفلات غنائية – مسابقات وفعاليات رياضية- سحوبات وتوزيع جوائز على العمال في مختلف مناطق المدن العمالية، وحضر الفعاليات أكثر من 60 ألف عامل في على مدار يومين.

حملات رقابية

وأوضحت البلدية، أن فرق التفتيش نفذت أيضاً 3 حملات رقابية على المنشآت الصناعية والمهنية ومشاريع البنية التحتية، ومراكز التسوق ودور السينما والمباني السكنية، ومناطق الألعاب والفعاليات، وبلغ عدد الزيارات الرقابية 66 زيارة على مراكز التسوق ودور السينما، و305 زيارات على المباني السكنية، و42 زيارة على مراكز خدمة السيارات (محطات الغسيل)، و122 زيارة على مناطق الألعاب والفعاليات.

وركزت حملة السلامة العامة في مناطق الألعاب على سجلات فحوصات السلامة قبل تشغيل الألعاب للجمهور، وفحص المياه وتعقيمها للألعاب التي تحتوي على مياه والتحقق من نقاوة وجودة المياه، وتنظيم دخول وخروج الجمهور في مناطق الألعاب والفعاليات، وغير ذلك.

وركزت حملة جودة الهواء الداخلي في مراكز التسوق ودور السينما، على اشتراطات جودة الهواء الداخلي، والتأكد من تشغيل أنظمة التهوية والتكييف بالكفاءة المطلوبة والتأكد من نسب ملوثات الهواء الداخلي وغيرها.

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