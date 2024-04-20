خولة السويدي تتسلم عضوية متحف جامعة نافارا الإسبانية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مجلس إدارة متحف جامعة نافارا في إسبانيا، اختيار حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة «خولة للفن والثقافة»، عضوة ضمن قائمة أعضاء المجلس، في اختيار هو الأول من نوعه على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح سموها أول فنانة عربية ضمن أعضاء مجلس إدارة الجامعة، بجانب اعتبار «خولة للفن والثقافة» ضمن الشركات والمؤسسات المنضوية تحت الجامعة العريقة.

وكانت سمو الشيخة خولة السويدي، وبالتزامن مع هذا الإعلان، قد شاركت في فعاليات بمتحف الجامعة في تجربة للتواصل مع الجمهور الإسباني قرأت خلالها نصوصاً شعرية وعرضت مجموعة من أحدث لوحاتها (7 أعمال فنية) أمام جمهور المتحف، كما شاركت سموها في ورشة عمل مخصصة لتعليم الخط العربي في سياق اهتمام جامعة نافارا بهذا الفن وانفتاحها إجمالاً على أبرز معالم الثقافة العربية لتعريف الفاعلين في المشهد الثقافي الأوروبي والإسباني على وجه الخصوص بجماليات الثقافة العربية والخط العربي.

وتحدثت سموها أمام المشاركين في الورشة، عن جماليات حروف اللغة العربية وما تتيحه للفنانين والرسامين من إمكانيات للإبداع في رسم لوحات حروفية أصبح تاريخ الفن في العالمين العربي والإسلامي يختزن تراثاً غنياً منها منذ أن رسم الخطاطون الأوائل لوحاتهم في المخطوطات القديمة التي رافقتها الرسوم واكتسبت قيمتها من تلك الرسوم ومن مضمونها التراثي العريق.

وعدّت سموها انضمامها كأول شخصية ثقافية وفنية عربية لنخبة من كبار الفنانين والمثقفين والباحثين الأعضاء في المتحف العريق التابع لجامعة نافارا، تكريماً يبرز اهتمام الجامعة بتنوع ثقافات أعضاء مجلس إدارة المتحف وينقل في الوقت نفسه رسالة تؤكد مجدداً أن الحوار بين الثقافات يرسخ المزيد من التواصل الحضاري، ويعزز نشر الفن الذي يمتلك لغة مشتركة تمكنه من أداء دور مهم في استدامة التفاهم والتسامح بين الحضارات.

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