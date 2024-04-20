راشد النعيمي يتفقد سير العمل في مشروع تطوير الكورنيش

المصدر: عجمان - وام

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تفقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سير العمل في مشروع تطوير كورنيش عجمان، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة الجمالية للشاطئ الحالي، وتوفير دفاع ساحلي مناسب وزيادة المساحات الخضراء في أهم المتنفسات الطبيعية في عجمان.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لموقع المشروع، رافقه فيها المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، وعدد من المسؤولين.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود فريق عمل المشروع الذي يعمل على قدم وساق لإنجازه، وتحقيق الأهداف المنشودة من تدشينه، لتعزيز جاذبيته للسياحة والاستثمار، متضمناً مقومات الرفاهية والسعادة لرواده، وتوفير المرافق المتنوعة الملبية لاحتياجات كافة الشرائح والفئات، في إطار السعي الحثيث لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.

وتابع الشيخ راشد بن حميد النعيمي مستجدات العمل في المرحلة الأولى للمشروع، والتي تشمل هدم الهياكل البحرية الحالية، بالإضافة للهدم الجزئي لحافة الحماية الصخرية للأرض المستصلحة الحالية، وبناء حواجز الأمواج الصخرية الجنوبية والوسطى والشمالية وحاجز القاع، وتجريف مواد الرمال على بعد نحو 3 كم من الشاطئ لتغذية وتوسيع منطقة الشاطئ، موجهاً فريق العمل بمواصلة إنجاز المشروع المتوقع إتمامه بالكامل خلال 12 شهراً، وتوفير مساحة خضراء جديدة تبلغ نحو 300.000 متر مربع، كما وستمتد توسعة الواجهة الشاطئية الجديدة نحو 150 متراً نحو البحر.

من جانبها قدمت الدكتورة المهندسة علياء مجلاد الشامسي، رئيسة فريق مشروع تطوير الكورنيش، شرحاً مفصلاً للشيخ راشد بن حميد النعيمي عن المشروع ومراحل العمل والأهداف المنشودة، موضحة أن العمل يتم انسجاماً مع خطة متكاملة أعدت للتطوير، بما يتوافق مع رؤية إمارة عجمان الطموحة والساعية للتحسين المستدام والارتقاء بمعالمها الطبيعية الهامة لتكون محطة جاذبة للاقتصاد والاستثمار والسياحة والسعادة والعيش الأمثل.

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